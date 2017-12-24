Как известно второе поколение электромобиля Nissan Leaf было официально презентовано в начале осени. Не так давно новая генерация автомобиля отправилась в серийное производство, а практически вместе с презентацией стартовали и предзаказы.

Как оказалось, новый Nissan Leaf 2018 пользуется ажиотажным спросом. К такому выводу можно прийти исходя из той информации, что за два месяца производитель получил более десяти тысяч заказов в Европе, а это уже существенно превышает показатели предшественника модели.

Прошлое поколение Nissan Leaf в первые месяцы продаж разошлось тиражом в несколько сотен. Напомним, что серийное производство второго поколения модели стартовало на предприятии в Великобритании.

В новом поколении Nissan Leaf получил огромное количество современных опций и систем, а также получил больший запас хода. Более подробно о модели портал ТвоёАвто уже сообщал.