Haval H6 снова установил абсолютный рекорд в сегменте SUV

Китайский кроссовер Haval H6 продолжает лидировать по продажам в своем сегменте на китайском рынке. Так, модель в прошлом месяце снова стала абсолютным лидером по продажам. Автомобиль был реализован в количестве 54 тысяч единиц.

Показатели продаж у кроссовера таковы, что на протяжении уже нескольких лет он является не сменным лидером в сегменте.

Рекордный показатель продаж за месяц у модели был 80 тысяч проданных экземпляров и произошло этом в декабре 2016 года.

Стоит отметить, что росту продаж и удержанию лидерства в сегменте поспособствовала и смена поколений. Новое поколение паркетника было представлено в начале этого года и тогда же у модели появилось две версии — H6 Red Label и H6 Blue Label.

Последняя версия больше ориентирована на молодежь, а Red Label имеет более богатое оснащение и солидный внешний вид.

В движение кроссовер приводит двухлитровый бензиновый двигатель с отдачей 197 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предлагается семискоростной робот с двумя сцеплениями.

Напомним, что в октябре были названы российские цены на кросс-купе Haval H6 Coupe.