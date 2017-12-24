Спорткар Audi R8 не переживет 2020 год

В будущем компания Audi закроет два проекта и не станет разрабатывать новое поколение суперкара Audi R8.

Как удалось узнать Automobile Magazine, немецкий автопроизводитель не планирует разрабатывать третье поколение Audi R8.

Его существование может прекратится в 2020 году после выхода нового поколения Lamborghini Huracan.

Также изданию удалось узнать, что в Audi прекратили разработку модели, которая должна сменить R8 E-Tron.

Помимо этого автопроизводитель решил закрыть проект Audi Sport. Под этим проектом разрабатывался 1000-сильный суперкар, «сердцем» которого должны были стать 4 мотора Ducati объединённые в один V-образный мотор.

Еще в Automobile Magazine сообщили, что в 2020 году будет выпущен Audi RS Q8, у которого будет установлен двигатель с 650-сильной отдачей и по всей видимости этот мотор будет позаимствован у Lamborghini Urus.