Эксперты назвали Топ-10 лучших кроссоверов стоимостью до 1 млн рублей‍

Автомобильные эксперты подготовили рейтинг автомобилей из сегмента кроссоверов, предлагающихся на российском рынке, стоимость которых не превышает одного миллиона рублей.

За основу рейтинга была взята ценовая категория автомобилей. Также в список не попали отечественные модели, но присутствуют в том числе и кроссоверы, сборка которых осуществляется на российском рынке.

Так, автоэксперты назвали ТОП-10 лучших кроссоверов до 1 млн рублей, у которых есть широкая линейка двигателей. На первом месте в рейтинге оказался кроссовер Volkswagen Tiguan, предлагаемый в России с широкой моторной гаммой.

Кроме этого модель локализована и предлагается на рынке в двух поколениях. На втором месте располагается кроссовер Nissan Juke, а в тройке лидеров оказался Mazda CX5. Четвертая строчка достается кроссоверу Skoda Yeti.

В первую пятерку вошел и Chevrolet Niva, который пользуется в России стабильным спросом и выпускается на протяжении 15 лет.

Во второй пятерке расположились Renault Duster, Suzuki Grand Vitara, KIA Sportage, Mitsubishi ASX и Toyota RAV4.