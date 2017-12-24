Американский союз потребителей подготовил рейтинг автомобилей, которые автовладельцы купили бы снова. Рейтинг был основан на данных проведенного опроса среди автовладельцев в США. Так, эксперты составили топ-10 авто, которые хочется купить снова.

Первым в опубликованном рейтинге оказался американский седан Tesla Model S, который оборудован электрической силовой установкой.

Владельцы такого автомобиля отметили плавность хода, запас хода и отличную динамику. Отличная управляемость, коробка передач, а также динамические характеристики стали решающими в желании американцев приобрести снова Porsche 911.

Очаровал американских автовладельцев и Chevrolet Corvette, причем настолько он им нравится, что они готовы не обращать внимание на достаточно неудобный салон.

Флагманская модель Lincoln – Continental привлекает автомобилистов отделкой и оснащенностью, а также привлекательной ценой.

Еще в рейтинге оказался пикап Ford F-350 за свои внедорожные качества, а родстер Mazda MX-5 Miata многих привлекает дизайном, управляемостью и экономичностью.

Американцы, которые ценят в автомобиле экономичность, готовы снова купить гибридный Toyota Prius.

Еще в топ-10 авто, которые хочется купить снова оказались Tesla Model X, Honda Odyssey и Dodge Challenger.