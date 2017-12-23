Новый 505-сильный кроссовер BYD Tang показали на шпионских фото

Неделю назад BYD показала первые изображения этого кроссовера, а теперь его можно увидеть на шпионских снимках.

Известно, что модель получила размеры 4870 мм – длина, 1940 мм – ширина и 1720 мм – высота, масса кроссовера 2390 кг.

В новинке установят 2,0-литровый турбированный мотор и два электрических двигателя. Суммарная мощность гибридной силовой установки составит 505 лошадиных сил и по заявлению производителя разгон от 0 до 100 км/ч у Tang займет всего 4,5 секунды.

На электрической тяге BYD Tang сможет проехать около 100 км и средний расход топлива у гибрида составит всего 2 литра на 100 километров пути.

В продажу гибридный кроссовер поступит в 2018 году и первой к дилерам попадет гибридная версия, а в дальнейшем автопроизводитель выведет комплектацию с 2,0-литровым турбомотором мощностью 205 л.с.

Минимальная стоимость гибридного BYD Tang составляет 250 тыс. юаней, что в пересчете составляет 2,2 млн рублей.