Daihatsu подготовил к январю девять новинок

В январе следующего года на Токийском тюнинг-шоу компания Daihatsu покажет сразу девять прототипов, разделенных на три класса — Sport, Premium и Active.

Все показанные модели имеют серийное исполнение и на тюнинг-шоу будут продемонстрированы их модификации, выполненные в премиальном, спортивном и универсальном исполнении.

Серия Active будет представлена прототипам хэтчбека Boon и двумя маленькими грузовиками Hijet Truck и Hijet Cargo.

Они в отличии от серийных версий получат пластиковый обвес по периметру. У хэтчбека на крыше появится рейлинги на крыше со вставками оранжевого цвета, а у грузовика Hijet Cargo установят светодиодные фонари на крыше и багажник.



Версию Sport представят микровэном Thor и хэтчбеки Boon и Mira e:S. У них появится спортивные обвес и колесные диски выкрашенные в золотой цвет.

Премиальную серию покажут в лице Thor, Move Canbus и Tanto Custom, у которых появится белый цвет кузова и хромированные элементы на кузове.