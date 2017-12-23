В компании Hyundai сообщили о том, какое количество автомобилей марки в этом году было реализовано в кредит. Как оказалось, в 2017 году Hyundai продала в кредит каждый второй автомобиль.

Так, от общего количества реализованных авто марки на российском рынке 52% приходится на автомобили, которые были оформлены в кредит.

В компании напомнили, что в этом году они планируют реализовать в нашей стране 159 000 автомобилей, что станет на десять процентов выше прошлогодних показателей.

Продажи автопроизводителя увеличивались в течении года за счет новинок, о чем ранее уже сообщалось.