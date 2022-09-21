TOYOTA разобрала недособранные автомашины для рынка РФ на запчасти

Это было сделано с целью выполнить гарантийные обязательства, предоставив необходимые для этого автозапчасти и детали.

В дилерской сети японской марки Toyota в продаже имеются только собранные на российском заводе машины или те, что были ввезены до введения санкций.

При этом те экземпляры авто, которые находились в недособранном состоянии на предприятии в Петербурге, было принято разобрать на запчасти.

Таким образом, стали доступны требуемые для выполнения гарантийных обязательств запчасти. В связи с тем, что запасов японских машин у дилеров осталось крайне мало, стоимость их очень высокая.

Как написала «Российская газета», например, на Camry и RAV4 наценка достигает 1 млн рублей, а на Fortuner и Land Cruiser 300 даже более 1 млн рублей.

В дальнейшем японские машины начнут ввозить по параллельному импорту, но ожидается, что их цена в итоге окажется даже выше чем сейчас.