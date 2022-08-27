С 1 сентября в России в очередной раз меняются правила техосмотра

Уже с началом осени российские автомобилисты начнут сталкиваться с новыми правилами прохождения техосмотра.
Изменения вступают в силу с 1 сентября. Так, обязательных пунктов станет меньше – вместо 82 их будет 55. В результате во время ТО перестанут заниматься проверкой аптечек, огнетушителей, светоотражающих жилетов и тому подобного, не связанного конкретно с безопасностью эксплуатации транспортного средства.
Кроме этого, не будут обращать внимание на«каплепадение масел и рабочих жидкостей» из двигателей, коробок передач, кондиционера и так далее, за исключением подтекания тормозной жидкости, что будет обязательным при прохождении ТО.
Также перестанут обращать внимание даже на коррозию и механические повреждения трубопроводов и шлангов. Обязательным остается проверка обзорности, поэтому все прикрепленные к лобовому стеклу электронные штучки лучше снимать перед ТО.
Крепить навигаторы, регистраторы, держатели для мобильных телефонов и т.д. необходимо только по правилам.
Полный перечень изменений можно посмотреть тут.