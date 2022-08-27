С 1 сентября в России в очередной раз меняются правила техосмотра

Уже с началом осени российские автомобилисты начнут сталкиваться с новыми правилами прохождения техосмотра.

Изменения вступают в силу с 1 сентября. Так, обязательных пунктов станет меньше – вместо 82 их будет 55. В результате во время ТО перестанут заниматься проверкой аптечек, огнетушителей, светоотражающих жилетов и тому подобного, не связанного конкретно с безопасностью эксплуатации транспортного средства.

Кроме этого, не будут обращать внимание на«каплепадение масел и рабочих жидкостей» из двигателей, коробок передач, кондиционера и так далее, за исключением подтекания тормозной жидкости, что будет обязательным при прохождении ТО.

Также перестанут обращать внимание даже на коррозию и механические повреждения трубопроводов и шлангов. Обязательным остается проверка обзорности, поэтому все прикрепленные к лобовому стеклу электронные штучки лучше снимать перед ТО.

Крепить навигаторы, регистраторы, держатели для мобильных телефонов и т.д. необходимо только по правилам.

Полный перечень изменений можно посмотреть тут.