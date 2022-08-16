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На форуме «Армия-2022» представлена новая версия внедорожника «Стрела»

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Журналисты Autonews побывали на форуме «Армия-2022» и ознакомились с внешностью и техническими характеристиками внедорожника «Стрела». На форуме представили небронированный вариант отечественного рамного внедорожника, который уже можно использовать в гражданских целях, но когда он станет серийным пока неизвестно.

Новая версия пятиместного внедорожника «Стрела» получила длину 5,2 метра, ширину 2,5 метра и высоту 2,4 метра. Масса автомобиля составляет 3,5 т.

Дорожный просвет 270 мм. Заявлено, что на внедорожнике можно преодолевать брод глубиной 1 метр. «Стрела» получила новый кузов, тогда как предыдущая версия была с кабиной от «Газели Next».
В «Стреле» теперь используется круглая оптика, силовой бампер с лебедкой и небольшая радиаторная решетка.

На форуме «Армия-2022» представлена новая версия внедорожника «Стрела»

Также у внедорожника сделали квадратными колесные арки и рельефный капот. Разработкой автомобиля занимались специалисты «Военно-промышленной компании» совместно с Конструкторским бюро молодежи при МГТУ им. Баумана.

Для рамного внедорожника подготовлено два силовых агрегата, а это 2,8-литровый турбомотор Cummins ISF с пятиступенчатой «механикой» и китайский агрегат Foton, который производится на заводе ЯМЗ.

Мощность ДВС составляет от 157 до 200 л.с. «Стрела» еще должна получит короткую трехдверную версию и пикап.

На форуме «Армия-2022» представлена новая версия внедорожника «Стрела»

Стрела
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