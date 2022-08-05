Гражданам РФ перечислили автопроизводителей, которые могут уйти с рынка в 2022 году

Автомобильные эксперты рассказали об автопроизводителях, которые в итоге покинут российский авторынок в этом году.

Авторынок показывает серьезное падение продаж машин, что связано с приостановкой деятельности ряда автомобильных брендов.

По предварительным оценкам, запасов автомобилей хватит максимум до осени, после чего станет понятно, какие автопроизводитель с большой долей вероятности покинут рынок.

В первую очередь российский рынок покинут европейские марки, а именно Jaguar, Volvo и Porsche. У этих компаний продажи сильно сократились и за прошлый месяц не превысили и 20 экземпляров, а Jaguar продал всего 5 авто.

Infiniti и Land Rover тоже могут прекратить свою деятельность, также как и Lexus, Opel и Jeep. Как пишет gazeta.ru, до конца года хватит запасов машин Honda, продажи у которой также сильно упали.

Также в этом году не завершатся продажи Subaru. Как говорит независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, первыми кандидатами на сворачивание деятельности станут Lexus, Infiniti, Jaguar, Land Rover и Volvo, которые уже распродают остатки.

По мнению специалиста, окончательно покинут Россию Porsche, Jaguar, Land Rover и Volvo.