Водителям в РФ перечислили 7 важных нововведений с 1 августа 2022 года

Подборку нововведений, которые начнут действовать для российских автомобилистов с августа, сделала «Газета.RU».

Так, первое, что нужно знать водителям в РФ, так это удорожание полиса ОСАГО. Его стоимость вырастет на 26% и составит от 1646 до 7537 рублей в зависимости от ряда факторов.

Важно еще знать о появлении на дорогах новых камер, которые, в том числе, появятся и на автомобилях ДПС. Еще россиян будут штрафовать за проезд шлагбаума платной автотрассы, если на машине имеются плохо читаемые номера. В таком случае водитель рискует получить штраф в размере 500 рублей.

Еще в России снова повышают требования к автомобилям такси, которые должны в обязательном порядке иметь систему Эра Глонасс.

Ну и наконец, журналисты предупреждают, что на российском рынке начнут появляться автомобили марок Mercedes-Benz и Audi, а также Range Rover.

Их начнут ввозить в страну по «серой» схеме, также как BMW 7-Series и другие модели. Помимо этого, автомобилистов ждут новинки от китайских компаний.

Что касается машин по параллельному импорту, то тут стоит быть внимательными, так как не все автомобили будут адаптированы для эксплуатации в России. Пока точек ввоза будет много и для рыночной адаптации потребуется время.