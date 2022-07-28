RENAULT начала продажи обновленного RENAULT KOLEOS на рынке Белоруссии

Французская компания запустила продажи обновленной версии кроссовера RENAULT KOLEOS на белорусском рынке.

Это означает, что при желании россияне смогут приобрести этот автомобиль, но в Белоруссии. Напомним, что компания Renault покинула российский авторынок.

Впрочем, помимо обновленного Koleos 2022 россияне могут выбрать и другие модели линейки, представленные в стране. Что касается обновленного Koleos, то его продают только в топовом исполнении Premium Plus по цене 3,6 млн рублей.

В нем имеется 2,5-литровый 171-сильный двигатель, вариатор и полноприводная система. В списке оборудования есть множество систем и функций.

Стоит отметить, что в Белоруссии расчет можно вести в российских рублях, если покупать автомобили Renault. Более того, вместе с автомобилем покупатель получает и все документы для регистрации в ГИБДД.