Гражданам в РФ сообщили, как можно убить двигатель автомашины летом 2022 года

Водителям рассказали, на что стоит обращать внимание при эксплуатации автомобиля в жару, чтобы не столкнутся с проблемами в пути.

О проблемах, которые могут возникать в летнюю жару, рассказал эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

В первую очередь он рассказал, что основной проблемой в летнее время является перегрев двигателя, что происходит из-за проблем с охлаждающей системой или чрезмерного выделения тепла двигателем.

Обязательно рекомендует специалист следить за уровнем масла, так как в жару оно становится более жидким и наблюдается так называемый масложор.

Повышенная нагрузка в виде буксировки слишком тяжелых прицепов тоже может стать причиной проблем с двигателем. Кроме этого, можно столкнутся с тем, что двигатель начинает «клинить» на ровном месте, а это обычно происходит из-за гидроудара. В частности, гидроудар может быть при проезде на большой скорости глубокой лужи.

Помимо этого, эксперт рекомендует предотвращать возможные проблемы, которые связаны с дорожной пылью, и правильно эксплуатировать автомобили с турбированными моторами, которым перед выключением нужно поработать несколько минут.