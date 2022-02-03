Автоэксперт Васильев рассказал водителям РФ, как избавиться от сырости в машине зимой

По словам эксперта, появление сырости в автомобиле зимой это неизбежное явление.

И действительно, перепады температур приводят к появлению конденсата на внутренних поверхностях автомобиля.

Автоэксперт Егор Васильев, общаясь с журналистами «РГ» рассказал водителям РФ, как избавиться от сырости в машине зимой.

Он напомнил, что влага в автомобиле является причиной многих проблем, ведь влага активно конденсируется в разъёмах и при замерзании.

В результате могут возникать очаги коррозии или механические повреждения элементов. Чтобы избежать проблем эксперт советует активно использовать зимой кондиционер, который эффективно осушает воздух.

Еще специалист говорит о необходимости отряхивать ноги от снега при посадке в салон, так как из-за этого вода оказывается в ковриках и это становится постоянным источником ненужной влаги.

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