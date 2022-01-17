Главная » Новости

Автоэксперт Хресин назвал опасной функцию автозапуска двигателя автомобиля

Просмотров 80 Опубликовано Обновлено

Автомобильный эксперт рассказал, какую опасность может нести функция автозапуска двигателя.

По мнению автоэксперта Алексея Хресина, функция автозапуска может быть не полезной, как позиционируют ее автопроизводители.

Он уверен, что с такой опцией увеличивается риск угона, к тому же ее наличие и использование может быть причиной возгорания, а еще были зафиксированы случаи, когда автозапуск приводил автомобиль в движение.

«Автозапуск — это зло. От него машины горят. Также у тебя повышается риск угона машины. Появляется канал, по которому у водителя в любой момент могут украсть авто. Также было много ситуаций, когда машины с такой функцией абсолютно случайно давили людей», — цитирует слова Алексея Хресина iReactor.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО