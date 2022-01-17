Автоэксперт Хресин назвал опасной функцию автозапуска двигателя автомобиля

Автомобильный эксперт рассказал, какую опасность может нести функция автозапуска двигателя.
По мнению автоэксперта Алексея Хресина, функция автозапуска может быть не полезной, как позиционируют ее автопроизводители.
Он уверен, что с такой опцией увеличивается риск угона, к тому же ее наличие и использование может быть причиной возгорания, а еще были зафиксированы случаи, когда автозапуск приводил автомобиль в движение.
«Автозапуск — это зло. От него машины горят. Также у тебя повышается риск угона машины. Появляется канал, по которому у водителя в любой момент могут украсть авто. Также было много ситуаций, когда машины с такой функцией абсолютно случайно давили людей», — цитирует слова Алексея Хресина iReactor.