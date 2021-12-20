Автоэксперт Субботин дал водителям в РФ советы по подготовке автомашины к сильным морозам

Автомобильный специалист рассказал российским автомобилистам, что машину стоит готовить к эксплуатации в сильные морозы.

Уже скоро в российских регионах будут фиксировать снижение температуры до минус 30 градусов, поэтому уже сейчас нужно правильно подготовить автомобиль к этому.

По словам автомобильного эксперта Вячеслава Субботина, в первую очередь требуется замена летних шин на зимние, и это касается тех автомобилистов, которые до сих пор ездят на летней резине.

Впрочем, отмечается, что если асфальт чистый, то шины лучше не менять, так как на нем летние шины держат лучше зимних.

Что касается других советов, то тут эксперт говорит о необходимости позаботится об обработке дверных уплотнителей средствами, которые позволят открыть и двери, и багажник в любой мороз. Важно в морозы правильно прогревать двигатель и лобовое стекло.

Например, если двигателю для прогрева необходимо несколько минут, то вот ветровое стекло лучше прогревать плавно, повышая температуру от холодной до теплой плавно.