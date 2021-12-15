Автоэксперты: теплый гараж в мороз может стать причиной коррозии автомобиля

Эксперты рассказали об отрицательных моментах, связанных с нахождением автомобиля в теплом гараже зимой.

Как заявили автомобильные эксперты, комфортное хранение машины несет в себе и отрицательные стороны.

Так, теплый гараж в мороз может стать причиной коррозии автомобиля, так как резкая смена температуры становится причиной напряжения в лакокрасочном покрытии и как следствие возникают микроповреждения.

В результате начинаются трещины, возникает вздутие краски и образуются раковины, которые впитывают влагу. В конечном итоге влага оказывается в микротрещинах и начинается образование ржавчины.

Помимо этого, машина в теплом гараже может получить и проблемы с электричкой, возникающей также из-за появления влаги в следствие перепада температур. Активное конденсирование влаги происходит и внутри бензобака, сообщает aif.ru.

«Чем чаще машина выезжает и заезжает в теплый гараж, тем больше накапливается воды в баке. И если при обычных условиях там набирается 200-500 мл в год, то при частых перепадах температуры такое же количество влаги конденсируется за месяц морозов» — отмечает издание.

Так как вода не растворяется в бензине, а смешивается в нем, при низком уровне топлива, она может попадать в насос и топливную магистраль.

На морозе вода кристаллизуется и забивает сетку насоса и фильтр, а в конечном итоге это может стать причиной того, что двигатель не заведется. Избежать этого можно только тем, что заранее выводить воду из бензобака с помощью химических присадок.