Автоводителям в РФ объяснили, как подготовить свой автомобиль к осени

Специалист в России рассказал автомобилистам, как подготовить свою машину к эксплуатации осенью, когда будет сырая и холодная погода.

О том, как подготовить автомобиль к осени, рассказал эксперт Петр Баканов, общаясь с журналистами издания «Вечерняя Москва».

По его словам, в первую очередь нужно провести техническое обслуживание машины, причем в обязательном порядке помимо всего прочего необходимо проверить все рабочие жидкости, тормозную систему и аккумулятор.

Еще специалист советует помыть автомобиль и обработать его кузов составами, которые защитят лакокрасочное покрытие от воздействия грязи.

А вот автомобилистам из северных регионов советуют задумать о смене резины на всесезонную или зимнюю нешипованную, а водителям из южных регионов советуют заранее подумать о покупке зимних шин.