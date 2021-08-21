Водителям в России перечислили 6 ненужных автомобильных опций 2021 года

В России автомобильные эксперты перечислили опции в автомобиле, которые добавляют к его стоимости, но в реальности оказываются практически ненужными автомобилистам.

Список ненужных автомобильных опций опубликовали эксперты «Российской газеты», которые среди всего разнообразия выделили всего 6 опций.

Так, на первом месте оказались подрулевые лепестки, которые в реальности не нужным автомобилям типа седанов Mercedes-Benz, кроссоверов Cadillac Escalade и Jaguar F-Pace, но будут актуальны в спорткарах.

Атмосферная подсветка в салоне тоже названа ненужной, но в том случае, если за нее придется доплачивать. Обычно такой опции нет в начальный версиях моделей, тогда как в более дорогих комплектациях она уже включена в стоимость.

Третьей опцией, за которую не стоит переплачивать это система распознавания дорожных знаков, так как она часто некорректно работает и не доработана с учетом специфики движения в разных странах. Ненужной будет и система контроля рядности, которую очень часто отключают опытные водители.

При этом специалисты отмечают, что эта система может еще и отвлекать неопытных водителей, например, при вынужденном объезде препятствия на дороге.

Малополезным были названы еще омыватели фар, которые имеют большой расход стеклоомывателя, что отнесли к минусам. Ну и шестой опцией, вошедшей в список оказался автоматический парковщик. Он раздражает многих водителей, особенно за свою медлительность, и в результате автомобилисты стараются его не использовать, а опция обходится недешево.

Источник: РГ.