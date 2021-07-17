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Автоводителям в РФ перечислили простые способы снизить расход топлива летом

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Специалисты в России рассказали о простых способах, которые могут помочь в экономии топлива в летнее время.

Впрочем, рекомендации можно использовать не только при езде летом. Так, одним из простых способов сэкономить топливо становится снизить вес автомобиля за счет ненужных вещей в салоне или багажнике. Сообщается, что дополнительные 80-100 кг к весу автомобиля увеличивают расход топлива на 0,5 литра.

Если владелец эксплуатирует свое авто в пределах города, то рекомендуется убрать из машины запасное колесо, ведь в городах сейчас есть огромное количество шиномонтажных.

Сэкономить топливо позволит и не прогоняемый длительное время вхолостую двигатель. Сообщается, что двигатель на холостых оборотах достаточно держать не более десяти минут. Также эксперт рекомендует исключить резкие разгоны без повода.

Немаловажное значение имеет и давление в шинах, которое должно быть в норме, так как недокачанные или перекаченные шины также влияют на расход топлива. Ну и последнее от чего можно отказаться для экономии топлива – кондиционер и радио.

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