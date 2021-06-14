Водителям в РФ перечислены 7 ошибок, которые могут убить автомобиль с АКПП

Российским автомобилистам рассказали о частых ошибках, которые они могут совершать во время эксплуатации автомобилей с автоматической КП.

Эксперт «За рулем» Алексей Ревин перечислил 7 ошибок, которые могут «убить» машину с АКПП, и одной из них оказалась экстремальная езда.

Резкие старты, пробуксовки и тому подобное дают серьезную нагрузку на коробку передач, и в результате ее детали могут разрушаться, а масло из-за перегрева медленно начинает убивать трансмиссию.

«Автомат», как и двигатель, тоже нуждается в прогреве, особенно в холодное время года. Водителям советуют прогревать ее несколько минут с двигателем на холостых. Только после прогрева советуют начинать движение, причем без маневров и резких стартов.

Третьей ошибкой является пренебрежение правилами буксировки, что также становится причиной быстрого выхода из строя трансмиссии.

Эксперт напоминает, что буксировка машины с АКПП должна осуществляться на скорости не более 50 км/ч и на расстоянии не более 30-50 км.

Еще одной ошибкой становится использование нейтральной передачи (N) при остановке или движении накатом, так как в таком режиме снижается давление, из-за чего подгорают или теряют сцепные свойства фрикционы, которые получают недостаточное количество смазки.

Опасной ошибкой названо принудительное использование одной из низких передач при торможении двигателем, что перегружает и выводит из строя фрикционы, а конечном итоге это приведет к дорогостоящему ремонту.

Шестой ошибкой назвали отказ от использования стояночного тормоза. Автомобилисты нередко пользуются только режимом паркинга КП, а это приводит к нагрузке защелки фиксатора на вале, растяжению тросика привода управления трансмиссии, и как результат возникают проблемы с электрикой.

Ну и последней ошибкой назван отказ от защиты автоматической коробки передач, которая может повредиться о дорожные неровности.