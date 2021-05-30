Аналитики в России опубликовали статистику продаж новых пикапов за апрель. В указанный период на автомобильном рынке было продано 908 новых пикапов, что в три раза выше показателей аналогичного период 2020 года.

Toyota Hilux в апреле 2021 года стал самым востребованным пикапом в РФ, который разошелся тиражом в количестве 371 экземпляр, что на 92% больше.

УАЗ «Пикап», который ранее был лидером, стал вторым с результатом 237 проданных экземпляров. Третий результат показал Mitsubishi L200 – 226 штук.

За период с начала года россияне купили 2 692 пикапа, среди которых самыми востребованными также оказались Toyota Hilux (891 ед.), УАЗ «Пикап» (803 шт.) и Mitsubishi L200 (671 шт.).