По закону без водительского удостоверения нельзя управлять автомобилем. Не только в нашей стране это прописано законодательством. Следовательно, возникает вопрос: будут ли действительны заграницей водительские права, полученные в России? Чтобы иметь возможность пользоваться транспортным средством в отпуске, путешествии или командировке, каждому автолюбителю следует заказать перевод водительских документов. Это же правило действует для тех, кто хочет самостоятельно купить автомобиль заграницей. Но просто перевести документ недостаточно. Рассмотрим, когда требуется обязательное нотариальное заверение перевода документов.

Обратиться к нотариусу вам придётся, если:

● вы планируете пересечь границу и ездить на территории другого государства на своём автомобиле; решили взять в аренду авто будучи в отпуске или командировке;

● едете заграницу, чтобы купить или продать транспортное средство;

● хотите получить водительское удостоверение в Российской Федерации, проживая заграницей; переезжаете на ПМЖ или на неопределённый срок по работе.

Если вы едете в отпуск в другую страну и хотите там пользоваться автомобилем, то не должны забывать, что ваше водительское удостоверение будет действительно только в течение первых двух месяцев по приезде. А дальше, чтобы продолжить пользоваться личным авто и своими правами, понадобится сделать перевод прав на иностранный язык. И конечно, нотариально заверить по всем правилам. Если вы получили водительское удостоверение в другой стране и оно заполнено на иностранном языке, то также необходимо выполнить заверенный нотариусом перевод.

Чтобы перевести права и заверить их, нужно предоставить копию водительского удостоверения, потому что именно к ней будет крепиться окончательный перевод.

Где сделать перевод документов в Киеве

Перевод техпаспорта на автомобиль и удостоверение водителя нужно выполнять только в специализированных бюро переводов. Обнаруженная по приезде в другую страну, ошибка в документе не позволит вам пользоваться автомобилем. Во избежание проблем, обращайтесь только к квалифицированным переводчикам из компаний, которые сотрудничают с нотариусом. Перевод международных водительских прав и техпаспорта на иностранный язык выполняется в течение одного рабочего дня. Если клиент хочет получить документ быстрее, то придётся доплатить бюро за срочность.