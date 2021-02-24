Озвучены ошибки, которые допускают водители в РФ при покупке новых автомобилей

Автомобильные эксперты рассказали об ошибках, которые достаточно часто совершают россияне в момент приобретения новой машины.

Из-за таких ошибок покупка автомобиля может стать настоящим кошмаром. О том, как не попасть в ловушку, рассказали специалисты портала «Автовзгляд», отметив, что для начала нужно обязательно определиться с маркой и моделью авто, которая будет «идеальной» для водителя.

Затем рекомендуется выбрать дилера и вот тут необходимо выбирать только официальных дилеров, и не стоит приобретать машину у «серых» дилеров.

Последние изначально могут привлекать покупателей низкими ценами на сайте, но в конечном итоге покупка авто может обойтись значительно дороже, чем у официальных дилеров, которые ведут себя «скромнее».

У «серых» дилеров нередко можно нарваться на высокие проценты по кредиту и срыву сроков выдачи машины.

Ну и к тому же их редко и сложно привлечь в ответственности. Еще эксперты советуют приобретать автомобиль под заказ, что позволит сэкономить несколько сотен тысяч рублей.

В таком случае клиент сможет выбрать авто с опциями, которые ему действительно необходимы, а не переплачивать за опции, которые ему не нужны, но они есть в автомобиле, находящемся в автосалоне в наличии.

Помимо этого, у дилеров нужно обязательно спрашивать скидку, причем делать это советуют грамотно. Еще раз напоминают россиянам и о необходимости внимательно читать договор купли-продажи, ведь там могут быть оговорки, например, об итоговой стоимости, которая может измениться из-за доставки и времени производства.

Обращать внимание стоит и на сроки получения машины и размер неустоек, когда передача будет сорвана продавцом, а также на гарантийные обязательства.

В договоре не должно быть указано никаких дополнительных комиссий, например, за доставку со склада.

Насторожиться стоит в случае, когда клиенту предлагают осмотреть автомобиль на наличие повреждений, царапин или неисправностей.

В таких случаях рекомендуется не спешить и внимательно осматривать автомобиль, а также сверить VIN-код с данными в ПТС.

Ну и наконец, специалисты рекомендуют убедиться в том, что выдан полный пакет документов и два комплекта ключей.