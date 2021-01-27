Названа опасная ошибка водителей при парковке автомобиля

Специалист рассказал автомобилистам об опасной ошибке, которую они могут совершать при парковке.

По его словам специалиста, серьезную ошибку автомобилисты совершают, когда паркуют машину, выворачивая при этом колеса.

Длительная стоянка машины в таком состоянии приводит к тому, что уменьшается ресурс шарниров равных угловых скоростей колес.

В моделях с гидроусилителем это становится причиной ускоренного износа системы и ее компонентов.

Кроме этого, парковка с вывернутыми колесами несет повышенную нагрузку на насос усилителя, а также другие компоненты.

Еще такая ошибка при парковке может стать причиной повреждений масляных трубок, которые могут лопнуть или потрескаться по причине излишнего напряжения.

Также специалист отметил, что если в машине электрический усилитель руля, то в таком случае парковка с вывернутыми колесами не запрещена, однако это приводит к потере эластичности резинки, а их изнашивание становится причиной проблем с подвеской.

Источник: АвтоВзгляд.