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Названа опасная ошибка водителей при парковке автомобиля

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Специалист рассказал автомобилистам об опасной ошибке, которую они могут совершать при парковке.

По его словам специалиста, серьезную ошибку автомобилисты совершают, когда паркуют машину, выворачивая при этом колеса.

Длительная стоянка машины в таком состоянии приводит к тому, что уменьшается ресурс шарниров равных угловых скоростей колес.

В моделях с гидроусилителем это становится причиной ускоренного износа системы и ее компонентов.

Кроме этого, парковка с вывернутыми колесами несет повышенную нагрузку на насос усилителя, а также другие компоненты.

Еще такая ошибка при парковке может стать причиной повреждений масляных трубок, которые могут лопнуть или потрескаться по причине излишнего напряжения.

Также специалист отметил, что если в машине электрический усилитель руля, то в таком случае парковка с вывернутыми колесами не запрещена, однако это приводит к потере эластичности резинки, а их изнашивание становится причиной проблем с подвеской.

Источник: АвтоВзгляд.

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