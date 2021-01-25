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Lada Granta и УАЗ «Патриот» вошли в список самых быстро ржавеющих машин

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В России рассказали об автомобилях, представленных на рынке, которые больше других подвержены коррозии.
Рейтинг подготовили специалисты журнала «За Рулем».

Так, в рейтинге сразу же был отмечен УАЗ «Патриот», у которого оказалась самая низкая антикоррозийная защита, причем отмечается, что «рыжики» появляются уже на машинах, выпущенных до 2018 года.

Lada Granta также попала в антирейтинг, наряду с Renault Logan и Sandero. В этих автомобилях ржавчина появится уже через несколько лет.

Кроме этого, среди доступных кроссоверов низкая антикоррозийная защита еще у кроссовера Skoda Yeti, а среди машин среднего сегмента была отмечена модель Mazda 6.

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