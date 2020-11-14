Выпуск дизельных двигателей для легковых авто начнется в РФ в 2021 году

В следующем году в России начнут производство новых дизельных моторов, сборку которых наладят на заводе «ПСМА Рус» в Калуге.

На этом предприятии будут выпускать дизельные ДВС Peugeot HDi 1.6.

Этот силовой агрегат в зависимости от форсировки способен выдавать от 75 до 109 лошадиных сил и от 175 до 240 Нм крутящего момента.

По данным источника, на «ПСМА Рус» будут выпускать версию мощностью 95 л.с. и 216 Нм крутящего момента.

Peugeot HDi 1.6 в Европе выпускается с начала 2000-х, но по новым эконормам данный силовой агрегат не проходит, поэтому его производство решили перенести в РФ.

Турбированный Peugeot HDi 1.6 за все врем существования зарекомендовал себя как неприхотливый силовой агрегат.

Сетевой источник сообщает, что первый двигатель сойдет с конвейера во второй половине 2020 года. В российском офисе Peugeot-Citroen пока не подтверждают данную информацию, но и отрицать ее не стали.