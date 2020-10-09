Тинькофф Бизнес: как это работает и какие преимущества дает

Не секрет, что в наше время честным трудом много не заработаешь. Простые работяги совсем не в цене, зарплаты даже у медиков или учителей, которых обычно считают чуть ли не элитой общества, оставляют желать лучшего. Куда не пойди – везде опасность попасть под невыгодные условия работы, дистанционный карантин и прочие неприятности, которые не закончатся еще очень долго. Что же остается активному человеку, чтобы добывать себе хлеб насущный? Возможность вести бизнес спасает ситуацию для многих тысяч граждан.

В нашей стране бизнес среди простых людей не слишком почитается, так как осталось некоторое негативное отношение к «барыгам» еще с Советского Союза. Это одна из причин, почему и условия для создания бизнеса не самые лучшие. Но многие организации задумываются над тем, как помочь активным людям стать на ноги. Одна из таких организаций банк Тинькофф, запустивший платформу под названием Тинькофф Бизнес, отзывы о которой пока крайне положительные. В чем ее суть и как все это работает?

Особенности Тинькофф Бизнес

Тинькофф позиционирует себя в качестве народного банка, которому не равнодушна судьба бизнеса, особенно малого и среднего. Специальная платформа Тинькофф Бизнес помогает молодым предпринимателям без опыта легко запустить свое первое дело. Вот лишь некоторые сервисы, которые здесь для этого служат:

Регистрация ИП или ООО. Никаких лишних бумаг, нотариусов, доверенностей и прочих рудиментов из прошлого века – все делается легко и быстро, часть работы даже выполняется онлайн;

Возможность использовать бесплатный конструктор сайтов. Если Вы планируете работать через интернет, а это будет правильное решение в наше время, то банк поможет быстро получить хороший сайт для старта;

Услуги облачного колл-сервиса. Не надо заводить своих сотрудников – люди из банка будут работать для Вас и обзванивать потенциальных клиентов;

В банке можно заказать себе услуги кредитного брокера, который поможет распространить Ваши товары и услуги среди как можно большего количества населения.

Также здесь работает свой сервис по раскрутке в плане рекламы в интернете, с использованием возможностей огромного банка. Все это помогает очень быстро найти своих первых клиентов и начать зарабатывать.

Желаете запустить бизнес легко и быстро и получать стабильный доход? – просто используйте платформу Тинькофф Бизнес и добивайтесь успеха меньшими усилиями.