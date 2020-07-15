Российские аналитики из агентства «Автостат» опубликовали результаты нового исследования, в ходе которого были названы кроссоверы с худшим индексом потребительской лояльности.

Участниками проведенного опроса стали владельцы кроссоверов сегмента С. В ходе опроса участвовали владельцы 15 моделей кроссоверов официально представленных на рынке.

В результате были названы кроссоверы, которые не рекомендуют к покупке сами владельцы. Самый лучший показатель был у Geely Atlas, который сами владельцы еще прозвали «Чудом китайского автопрома».

Индекс потребительской лояльности у этой модели составил 49,4%. Honda CR-V также попал в список с показателем 35,7%, а следом за ним находится Volkswagen Tiguan (31%), Mazda CX-5 (28,5%) и Toyota RAV-4 (21,7%).

А вот худшие показатели индекса оказались у таких моделей как Nissan X-Trail (-1%), Mitsubishi Outlander (-3,6%), Nissan Qashqai (-7,2%), Lifan X60 (-16,9%) и Renault Kaptur (-17,2%).