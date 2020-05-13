Автомобили Skoda подешевели до 300 тыс. рублей

Максимальную выгоду в 300 тыс. рублей можно получить при покупке лифтбека Skoda Superb.

Чешская компания в России в мае предлагает свои автомобили с максимальной выгодой в 300 тыс. рублей.

Максимальная скидка действует на Skoda Superb в кузове лифтбек, а при покупке кроссовера Skoda Kodiaq можно сэкономить 235 тыс. рублей.

Также выгодно можно приобрести Octavia или Rapid, а в этом случае выгода составит 200 000 и 150 0000 рублей соответственно.

При выборе Skoda Karoq экономия составит 105 тыс. рублей. Дополнительные скидки по предлагаемым программам и спецпредложениями могут достигать 115 000 рублей.

Все подробности о предложениях и скидках можно узнать у дилеров марки в России.