Недавно стало известно о снятии с производства старых ГАЗонов.

Теперь выяснилось, что «ГАЗ» снимет с производства старые «ГАЗели» и «Соболи». Речь идет о моделях «ГАЗель Бизнес» и «Соболь Бизнес».

Как выяснили журналисты «Российской газеты», причиной такого решения является полное укомплектование новой линейки «ГАЗель» Next.

Между тем к концу этого или в начале следующего года Горьковский завод должен начать выпуск нового поколения ГАЗели. В этот же период ожидается и выход «Соболь» Next.

В свою очередь в «Группе ГАЗ» данную информацию не подтверждают и опровергают, утверждая, что вышеупомянутые модели снимать с конвейера не планируется.