В Минпромоторге решили расширить программы поддержки автопрома «Первый» и «Семейный автомобиль».
Минпромторг предлагает расширить программы льготного автокредитования
27.03.2020 22:19
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Главной целью расширения программ льготного кредитования становится повысить спрос на новые машины.
В связи с этим, по программе «Семейный автомобиль» теперь могут купить машину в кредит семьи, у которых один ребенок.
Ранее участниками программы могли стать семьи с двумя и более детьми. Кроме этого, в ведомстве решили увеличить и максимальную стоимость автомобиля с 1,0 до 1,5 млн рублей, за счет чего список автомобилей, попадающих под госпрограмму расширился.
Увеличение максимальной стоимости машины объяснили тем, что у россиян появится возможность приобрести более просторный и безопасный автомобиль.
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