Изучая информацию о проблемах в автомобилях, эксперты отобрали несколько из них, в которых наблюдаются самые большие проблемы.

Стоит отметить, что речь идет об автомобилях старше трех лет. Таким образом, немецкие эксперты назвали самые ненадёжные кроссоверы и возглавляет этот антирейтинг модель Dacia Duster.

Как оказалось, в этом модели часто наблюдается утечка масла, проблемы со светотехникой, а также рулевым управлением и подвеской. На втором месте оказался кроссовер Hyundai Tucson.

Каждый десятый автомобиль этой модели имеет проблемы с задней подвеской. Kia Sportage также оказался в рейтинге с проблемной электричкой и проводкой, а чем больше пробег модели, тем выше риск появления проблем с тормозной системой.

Следующим в списке располагается Volkswagen Tiguan. В нем обратили внимание на постоянные поломки подвески. У Nissan Qashqai наблюдается утечка масла, проблемы с подвеской, а также тормозными дисками.

Появились первые рендеры нового «Русского Прадо» от УАЗ.