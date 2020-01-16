Авторынок России в 2019 году удержал пятое место в Европе

В нашей стране по предварительным данным было реализовано за год 1,63 млн новых легковых автомобилей без учета продаж легких коммерческих машин.

Этот результат обеспечил нашему авторынку пятое место в Европе, тогда как лидером там остается Германии. В этой стране за 2019 год было реализовано чуть более 3,6 млн автомобилей.

Авторынок к тому же показал рост на 5%. На второй строчке располагается Великобритания с результатом 2,3 млн авто, что на 2,4% меньше.

В тройку лидеров входит Франция – 2,2 млн машин, что на 1,9% больше. На четвертой строчке располагается Италия с результатом 1,9 млн авто, а это на 0,3% больше.