Обновленный внедорожник Fortuner тестирует компания Toyota

Рестайлинговая версия модели Toyota Fortuner, как ожидается, будет представлена весной этого года.



Накануне в Сети были опубликованы шпионские фото тестового прототипа. Его испытания проводят в Таиланде.

Обновленный внедорожник Fortuner будет позиционироваться как модель 2020 модельного года и она в отличие от предшественника получит обновления внешности по стандартной схеме – бамперы, оптика, решетка радиатора.

В салоне также ожидаются изменения, в числе которых улучшенные варианты обивки, а также мультимедийная система с поддержкой смартфонов.

В моторной гамме изменений не ожидается. Напомним, что в России также представлен Toyota Fortuner и его актуальная версия предлагается по цене от 2,17 млн рублей.