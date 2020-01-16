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Стала известна новая дата выхода «Русского Прадо» от УАЗ

Новости
16.01.2020 15:00
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Ранее о новом внедорожника от УАЗ раскрывали не мало подробностей, в том числе и предполагали, что его выход состоится в этом году.

Однако, как рассказал представитель компании порталу «Автоброкер», новый внедорожник выйдет только в следующем году, причем сообщается о втором полугодии.

Как сообщалось ранее, новый внедорожник прозванный как «русский прадо» от УАЗ будет выпущен в нескольких типах кузова, включая пикап, фургон и минокэб.

Есть предположения, что некоторые технологии в новинке будут от автомобилей российской марки Aurus.

Появилась полная информация о «Русском Прадо»

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