Hyundai и Kia выделили 100 млн евро инвестиций стартапу россиянина 

Речь идет о фирме с названием Arrival, которая занимается разработкой электрокаров и была основана в 2015 году экс-директором Yota Group Денисом Свердловым.

Производство электрокаров после инвестиций оценили в три миллиарда евро. Hyundai и Kia выделили инвестиции стартапу россиянина, который должен помочь корейским бренда в разработке электрических фургонов.

Автомобильные компании уже объявили о заключении партнерского соглашения. Arrival это британский технологический стартам, а объём инвестиции составил 100 млн евро, которые будут направлены на создание и разработку электрогрузовиков и пассажирских минивэнов.

Стоит отметить, что Arrival выпустила свой первый электрический вэн, предназначенный для курьерских спецслужб. Этот автомобиль уже тестируют компании Royal Mail, DHL и DPD.