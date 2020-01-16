Porsche 718 Boxster и Cayman GTS в версии GTS 4.0 появились в России

Компания Porsche в России объявила о старте приема предварительных заказов на новую версию моделей Porsche 718 Cayman и 718 Boxter.

Эти автомобили получили четырехлитровый двигатель с отдачей 400 лошадиных сил, который работает в паре с механической КП.

У дилеров автомобили появятся весной, а пока их можно заказать по цене от 5 867 000 и 5 938 000 за 718 Cayman и 718 Boxster соответственно.

Купе и родстер с новым двигателем разгонятся до первой сотни за 4,5 секунды. Максимальная скорость составит 293 км/ч.

Новые версии моделей можно будет отличить по черным элементам кузова и салона.

Также для них предлагают колесные диски на 20 дюймов, уменьшенный на 20 мм дорожный просвет, красные суппорты и перфорированные тормозные диски.

За дополнительную плату предлагают заказать спортивную подвеску и керамические композитные тормоза.