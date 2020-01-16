18 марок изменили цены на свои автомобили в РФ с начала 2020 года

В первой половине января многие автопроизводители стали поднимать стоимость своих машин, что связано с повышением ставок утилизационного сбора.

Специалисты агентства «Автостат» выяснили, что 18 марок изменили цены на свои автомобили в РФ с начала года. Причем большинство брендов повысили стоимость, но при этом некоторые модели наоборот подешевели.

Так, например, «АвтоВАЗ» с начала года переписал цены на весь модельный ряд. Лады подорожали на сумму 5-23 тыс. рублей. Автомобили Volvo прибавили в цене по 30 тыс. рублей, а у Foton модели стали дороже на 50-99 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации.

Автомобили Suzuki подорожали на 50 тыс. рублей, а также в числе подорожавших оказались машины Citroen (от 12 до 80 тыс. руб.), Hyundai (от 15 до 50 тыс. руб.), MINI (от 40 до 351 тыс. руб.), Renault (от 19 до 77 тыс. руб.), Skoda (от 8 до 244 тыс. руб.), Subaru (от 20 до 30 тыс. руб.), Volkswagen (от 21 до 118 тыс. руб.).

Есть компании, у которых ценники переписали в большую сторону на несколько моделей, а среди таких Chevrolet (от 3 до 35 тыс. руб.), Genesis (+50 тыс. руб.), Jeep (от 75 до 200 тыс. руб.), Lexus (о+25 тыс. руб.) и Mercedes-Benz (от 100 до 400 тыс. руб.).

Среди автомобилей, которые наоборот стали дешевле оказался Mitsubishi Pajero Sport (-26 тыс. руб.), а также несколько моделей Peugeot (78-100 тыс. рублей).