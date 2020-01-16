В январе прошлого года российский автогигант объявил о старте продаж «заряженного» седана, который стал первым автомобилем Лада стоимостью более 1 млн рублей.

Модель оценили в 1 042 000 рублей. Теперь стало известно, сколько россиян решились на покупку спортивного седана.

По данным журналистов «Российской газеты», «АвтоВАЗ» в 2019 году продал 750 «заряженных» Lada Vesta Sport.

Между тем ранее сообщалось о намерениях российской компании выпустить такую же версию для универсала LADA Vesta SW.

Но при этом было сказано, что ее выпуск напрямую будет зависеть от продаж Lada Vesta Sport. В связи с низким спросом на последний «АвтоВАЗ» официально отказался от планов по выпуску заряженного универсала.