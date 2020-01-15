Chery начала продажи нового кросс-купе Jetour X70 Coupe

Chery на домашнем рынке начала продажи нового кроссовера под брендом Jetour. Дилеры компании начали принимать заказы на Jetour X70 Coupe, в основе которого лежит обычная версия Jetour X70 доступная на рынке с 2018 года.



Jetour X70 Coupe отличается от своего донора только некоторыми доработками во внешности, а в целом модель рассчитана на молодую аудиторию.

В модели изменили радиаторную решетку, головную оптику и фары, а также бамперы. Салон новинки получил новые отделочные материалы, а список опций для Jetour X70 Coupe значительно шире, чем для обычного Jetour X70.

В базовой комплектации «паркетник» оснащен бесключевым доступом, кнопкой для запуска ДВС, 10-дюймовым сенсорным экраном, мультимедийной системой и цифровой панелью приборов с 12,3-дюймовым дисплеем.

Моторная гамма кроссовера состоит из двух бензиновых турбированных агрегатов объёмом 1,5 и 1,6 литра, их мощность составляет 156 и 197 л.с. соответственно.

Для первого двигателя предлагается механическая или автоматическая коробка, а для более мощного доступна только 7-супенчатая роботизированная коробка передач. Привод у кроссовера исключительно передний.