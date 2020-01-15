Стартовали европейские продажи нового субкомпактного Hyundai i10

Hyundai в ЕС начала продажи своего хэтчбека i10. У дилеров для заказа стало доступно новое поколение ситикара, который был представлен осенью 2019 года на мотор-шоу во Франкфурте.



Новое поколение i10 стало просторнее и получило новую внешность. Также хэтчбек теперь предлагается с современными опциями.

В салоне машины теперь устанавливается 8-дюймовый сенсорный дисплей, расположенный на центральной консоли, а ниже него есть еще один дисплей, на котором отображаются данные с климатической установки, при этом управление климатом по-прежнему происходит физическими «шайбами».



В Hyundai i10 уже в базовой комплектации устанавливается система автоматического торможения и удержания машины в полосе движения. Также корейский хетчбек получил систему контроля за внимательностью водителя.

Моторная гамма компактного хэтчбека состоит из двух бензиновых моторов: 1.0 л. мощностью 66 л.с. и 1.2 л. с 83-сильной отдачей.

Автопроизводитель все Hyundai i10 в Европе оснастил системой «старт-стоп». Трансмиссия доступна пятиступенчатая механическая и 5-скростная автоматическая коробка.

В Германии за новинку просят 10 990 евро. Летом в продаже еще появится «заряженный» i10 N, который будет оснащен литровым 99-сильным мотором и пятиступенчатой механикой.