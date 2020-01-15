Топовый Kia Seltos в России оценили дороже Kia Sportage

Ранее компания Kia рассказала о стоимости только одной комплектации нового кроссовера.

При этом остальные комплектации и их ценники держат в секрете, хотя недавно автопроизводитель официально объявил о старте серийного производства Kia Seltos в России.

В распоряжении Seltos Club оказался снимок, в котором указана стоимость максимальной комплектации новинки.

Если верить этой информации, то топовый Kia Seltos для России оценили дороже Kia Sportage, а точнее в 1 809 900 рублей.

За эти деньги кроссовер будет оснащен 2,0-литровым мотором, вариатором и полноприводной системой. Также на снимке можно увидеть некую дату – 21 января.

Можно предположить, что в этом случае речь идет о дате старта продаж, тем более, что кроссоверы уже начали отгружать дилерам.