Ранее компания Kia рассказала о стоимости только одной комплектации нового кроссовера.
Топовый Kia Seltos в России оценили дороже Kia Sportage
15.01.2020 21:14
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При этом остальные комплектации и их ценники держат в секрете, хотя недавно автопроизводитель официально объявил о старте серийного производства Kia Seltos в России.
В распоряжении Seltos Club оказался снимок, в котором указана стоимость максимальной комплектации новинки.
Если верить этой информации, то топовый Kia Seltos для России оценили дороже Kia Sportage, а точнее в 1 809 900 рублей.
За эти деньги кроссовер будет оснащен 2,0-литровым мотором, вариатором и полноприводной системой. Также на снимке можно увидеть некую дату – 21 января.
Можно предположить, что в этом случае речь идет о дате старта продаж, тем более, что кроссоверы уже начали отгружать дилерам.
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