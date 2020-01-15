На китайские автомобили массово пересаживаются россияне

Об этом говорит опубликованная аналитиками статистика за прошлый год.

Если в целом рынок новых автомобилей в России в 2019 году упал на 2,3%, то продажи китайских машин выросли на 12,6%.

Почти все китайские компании показали отличный рост продаж в процентном выражении, Например, Geely нарастила продажи на 186%, а у бренда Haval и вовсе была зафиксирована положительная динамика на 282%.

Специалисты считают, что россияне стали чаще покупать китайские машины в основном за счет выхода таких новинок как CS35 Plus, а также Haval F7 и F7x, Chery Tiggo 4 и Tiggo 7.

Лидером среди китайских автопроизводителей в России является Haval, реализовавший 12 284 своих авто.

На втором месте с большим отставанием от лидера располагается Geely с результатом 9 602 ед., а в тройке лидеров оказался Chery — 6 358 экземпляров.

Четвертый результат показал Lifan, но его продажи просели на 74% до 3 960 ед. в первой пятерке оказалась компания Changan сумевшая реализовать в России 2 805 своих авто.