Volvo рассказала о новинках для российского авторынка

Шведский автопроизводитель наряду с другими компаниями готовит свои новинки для российского рынка.



Какие модели представит Volvo в нашей стране рассказали представители компании журналистам Autonews.ru.

Как сообщается, на российском рынке в следующем месяце поступит в продажу гибридная модификация кроссовера XС60 с приставкой к названию XC60 T8 Twin Engine.

Этот подзаряжаемый гибрид имеет средний расход топлива 2,3 литра на 100 км пути, а только на одной электротяге он сможет проехать до 40 км.

В конце зимы россияне смогут приобрести и доступный вариант модели S60.

Речь идет о версии Momentum, где будет доступен 2,0-литровый 190-сильный двигатель с переднеприводной системой, а также 249-сильный агрегат с системой привода на все колеса.

Появятся на российском рынке и несколько специальных версий моделей, однако для каких автомобилей они будут доступны и чем будут отличаться в компании пока не раскрывают. Специальные версии планируется запустить в продажу во втором полугодии.