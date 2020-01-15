Bentley Motors на видео показал сборку Bentayga Speed

Производство премиальных автомобилей очень сильно отличается от сборки массовых авто, так как на создание одного внедорожника Bentley Bentayga Speed требуется 16 дней.

Британская компания показала двухминутное видео, сделанное на заводе компании.

В ролике продемонстрировали основные этапы производства машины — от создания панелей из натурального дерева, до тестов уже готового авто.

Для одного Bentley Bentayga Speed используют панели, полученные из одного дерева. Для обшивки салона кожей нужно до 14 бычьих шкур и небольшой количество алькантары.

Автоматизированная линия используется только для покраски, а вот шлифовка и герметизация кузова происходит в ручном режиме.

После полной сборки Bentley Bentayga Speed на финальном этапе проводится проверка экземпляра и его тесты на полигоне.