О том, что внедорожника появится новая специальная версия недавно сообщалось, при этом только 15 января Ульяновский автомобильный завод решил ее рассекретить официально.
УАЗ представил спецверсию УАЗ Patriot Antarctic Edition
УАЗ представил специальную версию УАЗ Patriot с названием Antarctic Edition, которая будет выпущена ограниченным тиражом.
Производитель запланировал к выпуску всего 200 экземпляров, а их производство начнут только весной. В целом новинка будет отличаться лишь деталями салона и экстерьера.
Так, для внедорожника УАЗ Patriot Antarctic Edition будет кузов в цвете «Белый металлик», а колесные диски выполнят в черном цвете.
Создавали эту модификацию на базе комплектации «Оптимум», где есть круиз-контроль, дополнительный отопитель салона, а также кондиционер.
В УАЗ Patriot Antarctic Edition будет стандартным «зимний пакет» с кожаным рулем с подогревом, тканевой отделкой сидений и водоотталкивающей пропиткой.
За дополнительную плату будет доступна еще и мультимедийная система с навигацией, «Пакет Оффроуд», климат-контроль и другое.
Во сколько обойдется спецверсия сейчас неизвестно. Стоит отметить, что спецверсия внедорожника создавалась в честь Антарктиды.