УАЗ представил спецверсию УАЗ Patriot Antarctic Edition

О том, что внедорожника появится новая специальная версия недавно сообщалось, при этом только 15 января Ульяновский автомобильный завод решил ее рассекретить официально.

УАЗ представил специальную версию УАЗ Patriot с названием Antarctic Edition, которая будет выпущена ограниченным тиражом.

Производитель запланировал к выпуску всего 200 экземпляров, а их производство начнут только весной. В целом новинка будет отличаться лишь деталями салона и экстерьера.

Так, для внедорожника УАЗ Patriot Antarctic Edition будет кузов в цвете «Белый металлик», а колесные диски выполнят в черном цвете.

Создавали эту модификацию на базе комплектации «Оптимум», где есть круиз-контроль, дополнительный отопитель салона, а также кондиционер.

В УАЗ Patriot Antarctic Edition будет стандартным «зимний пакет» с кожаным рулем с подогревом, тканевой отделкой сидений и водоотталкивающей пропиткой.

За дополнительную плату будет доступна еще и мультимедийная система с навигацией, «Пакет Оффроуд», климат-контроль и другое.

Во сколько обойдется спецверсия сейчас неизвестно. Стоит отметить, что спецверсия внедорожника создавалась в честь Антарктиды.