Bentley завершает производство седана Bentley Mulsanne



В компании официально объявили, что снимают с конвейера свою модель Mulsanne, которая была флагманской в линейки. Место флагмана теперь займет Flying Spur.

Прощальную версию с названием Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner выпустят ограниченным тиражом в количестве 300 экземпляров.

По плану последний экземпляр сойдет с конвейера весной. Сотрудники, которые работали на линии, будут переведены в другие подразделения.

Что касается спецверсии, то она будет отличаться соответствующими шильдиками и надписями, а за ее основу взяли версию Mulsanne Speed, под капотом которой располагается восьмицилиндровый двигатель мощностью 537 лошадиных сил при 1 100 Нм крутящего момента.

Внешние отличия также будут заключаться в черненых элементах кузова и хромированных деталях. В моторном отсеке будет использоваться черный впускной коллектор и табличка, где будет подпись президента и исполнительного директора Bentley Адриана Холлмарка.